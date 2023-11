Nonostante lo scenario di crisi globale i CMO sono ottimisti rispetto al futuro

Il nuovo report CMO Outlook Data, Decisions, and Optimism: How CMOs are driving change in an evolving world di GfK mostra infatti come - nonostante le crisi in corso - più di due terzi (70%) dei Marketing leader a livello internazionale investono oltre la metà del proprio budget in iniziative a lungo termine, quali ad esempio campagne di brand building.

Tra i CMO, questa percentuale sale al 78%.

Analizzando i dati per settore, i responsabili Marketing delle aziende di Tecnologia di consumo (76%), Automotive (76%) e Retail (74%) sono quelli che puntano di più sulle strategie di brand building a lungo termine.



Anche le aziende B2B sono particolarmente orientate sugli investimenti a lungo termine.

Nonostante la crisi, i responsabili Marketing sono ottimisti sul futuro

A livello globale, il 61% dei Marketer ritiene che il proprio settore sia stato colpito più duramente di altri dalle turbolenze degli ultimi anni.

Tuttavia, esistono delle differenze geografiche: il 66% dei responsabili Marketing in Europa e il 65% in Nord America pensa di essere stato particolarmente influenzato dalla situazione economica.

In Africa e Medio Oriente, solo il 52% è d'accordo con questa affermazione, mentre nella regione Asia-Pacifico questa percentuale si assesta al 55%.

Nonostante ciò, il livello di fiducia rimane alto: quasi tre quarti dei responsabili Marketing dichiara che la propria azienda è cresciuta negli ultimi tre anni.

Ancora più alta (78%) la percentuale di chi si dichiara ottimista rispetto al futuro.