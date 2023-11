Per una impresa su 4 business in crescita nel 2024

Di fronte a questo contesto, le sfide a livello europeo e italiano sono molteplici.

Diventa prioritario accelerare sul fronte degli investimenti (che in Europa sono cresciuti in media solo del 3,6% l'anno nell'ultimo decennio, a fronte del 7,2% della Cina, del 6,5% dei Paesi dell'Asia emergente e del 5,5% degli Usa) e, in casa nostra, sul fronte dell'utilizzo dei fondi comunitari (di quelli programmati per il 2014-2020, ne sono stati utilizzati solo i due terzi), anche facilitandone l'accesso alle imprese che, come rivela una ricerca di Unioncamere, in un caso su due lamentano una eccessiva complessità degli adempimenti e richiedono supporto ed assistenza (questi i bisogni espressi rispettivamente dal 19 e 18% delle aziende).

Restando in Italia, i progressi sul fronte dell'innovazione si fanno comunque vedere.

Per quanto riguarda la sostenibilità, una impresa su 4 ha investito in tecnologie green a basso impatto ambientale (ma il 15% ritiene che le risorse economiche siano insufficienti a superare questa sfida e il 5,2% lamenta costi troppo elevati delle materie prime verdi).