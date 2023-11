HR: nuove tendenze del talent management

L'evento ha fornito uno sguardo approfondito su come il talento, la gestione delle risorse umane e il rapporto tra azienda e professionista stiano evolvendo in risposta alle nuove sfide del mondo contemporaneo.

"In un mercato sempre più competitivo e complesso - precisa Fabrizio Travaglini, Managing Director di PageGroup - il talento è diventato una risorsa sempre più chiave ed allo stesso tempo scarsa in quanto richiesta da tutte le aziende.

Questo ha cambiato il rapporto che ha sempre caratterizzato la relazione azienda-professionista mettendo sempre più al centro esigenze ed aspettative delle persone.

Una regola che vale ancora di più per quei professionisti le cui le competenze risultano tutt'oggi difficilmente reperibili sul mercato.

Potremmo dire che c'è un rapporto molto più bilanciato rispetto al passato tra le due parti in gioco e non tenerne conto comporta un potenziale rischio strategico in termini di ingaggio ed attraction".

Un report globale empirico: la base del dibattito

Il report "Talent Trends" di PageGroup - il più grande studio globale mai realizzato nel settore che ha coinvolto quasi 70.000 candidati in tutto il mondo - ha fornito una panoramica completa delle tendenze emergenti nel talent management e ha costituito la base per una discussione approfondita tra i leader delle risorse umane di diverse aziende.



Declino del senso di appartenenza e nuove forme di loyalty aziendale: le nuove sfide per il settore HR.

Il senso di appartenenza alle organizzazioni e alle istituzioni è in declino e viene sostituito da un crescente ed autonomo pensiero critico.

E ciò accade in misura maggiore in quelle aziende non in grado di mostrare coerenza fra valori ed azioni poste in essere, con la conseguente percezione da parte dei lavoratori che vengano prese decisioni considerate incoerenti. La coerenza tra scelte e valori che l'azienda professa sembra essere la chiave per il coinvolgimento delle persone.