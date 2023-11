Country Risk Map: Italia lontana dai Paesi G7 e penultima in Europa

Giovanna Voltolina: siamo famosi per un sistema giuridico complesso e troppo ?interpretabile', un sistema giudiziario tra i più lenti in Europa, nonché una burocrazia invadente. Una condizione che scoraggia e tiene lontani gli investitori internazionali

Con il 3,3% di "coefficiente di rischio", l'Italia, per quanto rientri ancora in una soglia limite di esposizione per gli investitori (su una scala 0-25%), risulta essere ben lontana in classifica dalle maggiori economie europee, così come dai Paesi del G7.

E' il quadro, ben poco lusinghiero che emerge dalla "Country Risk Map" elaborata da Aswath Damodaran - professore di Finanza della Stern School of Business della New York University, e razionalizzata da Visual Capitalist - che ha classificato tutte le economie del mondo in base a 3 fattori di rischio: "Political Risk" (tipo di regime, livello di stabilità e corruzione del Governo), "Legal Risk" (tutela e applicazione dei diritti patrimoniali e contrattuali), "Economic Structure" (livello di diversificazione dell'economia).