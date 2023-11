ChatGPT: amico o nemico del lavoro?

Perché si usa l'IA? ChatGPT viene principalmente impiegato per interesse generale, per aiutare a generare idee originali e per migliorare il lavoro già svolto sottoponendo ad esempio i propri testi a una revisione effettuata con l'IA.

Meno del 25% degli utenti usa ChatGPT per prendere decisioni importanti.

Infine, c'è un consenso generale tra gli utenti italiani che ChatGPT sia distinguibile da una risposta umana, nonostante un terzo degli utenti tenda a comunicare con espressioni di linguaggio comune quando interagisce con l'IA.

Dato basato più su una convinzione e non supportato da dati, anzi uno studio pubblicato sulla rivista JAMA Internal Medicine ha analizzato i dati del forum AskDocs di Reddit giungendo alla conclusione che il panel ha preferito le risposte di ChatGPT a quelle fornite da un medico umano il 79% delle volte.

Le risposte di ChatGPT sono state anche valutate migliori e più empatiche di quelle dei medici in carne e ossa.