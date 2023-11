Segnali nel Sell-Off: aumento dei rendimenti obbligazionari e offerta futura di obbligazioni

Tuttavia, questo non sta accadendo attualmente, perché in assenza di una recessione imminente, le banche centrali possono ridurre le proprie disponibilità obbligazionarie in misura maggiore di quanto fatto altrimenti.

Inoltre, le prospettive fiscali potrebbero essersi ulteriormente deteriorate, poiché gli incentivi governativi a sostegno delle energie rinnovabili potrebbero diminuire le entrate fiscali in questo settore in crescita.

Quanto di questa offerta futura si riflette nei prezzi attuali del mercato obbligazionario? Le stime econometriche sono afflitte da ampi margini di errore, ma esaminando 11 studi accademici, possiamo fare una stima ragionevole che il mercato abbia prezzato altri 3.500 miliardi di dollari circa di offerta di titoli di Stato statunitensi.



Per chi fosse interessato, ecco i calcoli alla base della stima di 3.500 miliardi di dollari: circa l'1% del PIL di offerta aggiuntiva di debito pubblico o garantito dallo Stato (che ammonterebbe a circa 270 miliardi di dollari in questo momento) varrebbe circa 6 punti base (pb) di premio a termine reale.

Si tratta di circa 45 miliardi di dollari di offerta per 1 pb di premio a termine.

Inoltre, utilizzando la curva dei rendimenti a 2 anni/10 anni come proxy dei premi a termine dei Treasury, possiamo stimare che i premi a termine a 10 anni sono aumentati di circa 75 pb solo dalla fine di luglio.

Ipotizzando (forse generalizzando) che tutto l'aumento di 75 pb rifletta la domanda degli investitori di cuscinetti di rendimento a fronte delle preoccupazioni sull'offerta, arriviamo a una stima basata sul mercato di quasi 3.500 miliardi di dollari di offerta futura di debito pubblico statunitense.