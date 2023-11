Venti incrociati sui mercati. Occhi puntati sulle opportunitÃ  regionali

Abbiamo classificato queste tendenze come le "3D": demografia, deglobalizzazione e decarbonizzazione.

A questa roadmap sovrapponiamo una visione più ciclica, basata sulla fase del ciclo dei tassi d'interesse.

A tal proposito, riteniamo di essere sul punto di raggiungere un plateau, via via che le banche centrali osservano l'impatto dei rialzi dei tassi effettuati finora e vedono i segnali del fatto che l'inflazione si sta muovendo nella giusta direzione.

Le aree che stiamo favorendo

A giugno l'economia statunitense si è dimostrata più solida di quanto ci aspettassimo.



Di conseguenza, abbiamo chiuso la nostra posizione di sottopeso sull'azionario e siamo passati a una visione tatticamente positiva in vista della fine dell'anno.

Dato che ci aspettiamo una stabilizzazione della volatilità obbligazionaria e considerando che l'economia statunitense continua a generare una crescita positiva, riteniamo che la narrativa dell'atterraggio morbido possa consentire all'S&P 500 di realizzare ulteriori guadagni.

Rimaniamo positivi sull'azionario giapponese, visto l'atteggiamento accomodante della Bank of Japan, mentre siamo negativi sull'azionario tedesco, dove il rallentamento economico sta prendendo slancio.

In sintesi, stiamo sfruttando le divergenze regionali nelle nostre view azionarie.

Gli stili azionari sono più difficili da distinguere: da un lato, un contesto di tassi d'interesse più elevati dovrebbe sostenere i titoli value, in quanto gli utili a breve termine tendono a diventare più preziosi in questi momenti.