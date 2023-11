Il ruolo dei CIO? Governare una IT pervasiva

Questo innalzamento degli imperativi strategici di business ha portato molti CIO a ripensare sia il proprio ruolo che quello dell'organizzazione IT.

A riprova di ciò, IDC rivela che il 74% dei dirigenti IT ritiene necessario ridefinire il ruolo del CIO per facilitarne la transizione da leader tecnico a leader strategico del business.

Ciò è in gran parte dovuto alla crescente influenza sulla tecnologia da parte degli altri leader aziendali e alla complessità di abilitare e guidare strategie aziendali digitali.



Entro il 2025, IDC prevede pertanto che il 60% dei CIO accrescerà il proprio ruolo gestendo in modo efficace una IT che IDC definisce pervasiva, che abbraccia cioè LOB e partner dell'ecosistema.

L'IT pervasiva comprende l'IT tradizionale, le LOB, i partner dell'ecosistema, i clienti e, in misura crescente, l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico, l'automazione dei processi robotici e l'analisi intelligente dei dati.

La governance dovrà basarsi sulla collaborazione tra CIO, business leader e partner strategici.

Stabilire una governance efficace per iniziative IT sempre più diversificate e distribuite sarà un imperativo cruciale per i futuri CIO.

Di come i CIO dovranno trovare nuovi modi per governare l'IT mentre i tentacoli della tecnologia digitale si estenderanno sempre più in profondità nell'azienda e nei suoi ecosistemi parleremo nel corso dell'IDC CIO Forum 2023, che si svolgerà a Milano il 23 novembre presso l'Hotel NH Collection Milano City Life.