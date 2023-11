Nicoletta Sartori (Gruppo Benetton): la sostenibilità è dialogo con tutti gli stakeholder

Come settore e come Gruppo, non la vediamo come un punto d'arrivo, ma come un percorso in continua evoluzione.

Le aziende devono compiere sforzi significativi e duraturi poiché coinvolge una vasta gamma di aspetti: siamo consapevoli di avere tutti una grande responsabilità.

In che modo Benetton Group sta affrontando questa sfida?

Il gruppo Benetton sta adottando un approccio olistico verso la sostenibilità.

Stiamo analizzando a fondo la nostra catena del valore, dalla produzione delle materie prime al consumatore finale.

Cerchiamo sia soluzioni a breve termine, che comprendono scelte più consapevoli riguardo agli impatti ambientali come, ad esempio, i materiali che utilizziamo, sia scelte più nel lungo termine come il percorso di decarbonizzazione che abbiamo intrapreso.

Questo significa incidere su tutto?

Non si tratta solo di produrre in modo più sostenibile, ma di ridefinire il nostro modello di business per garantire che sia in armonia con il pianeta.



Questo significa non solo ottimizzare, ad esempio, i processi produttivi, ma anche rivedere il nostro approccio alla creazione di valore e al rapporto con i consumatori.

Come coinvolgete i consumatori in questo processo di trasformazione?

I consumatori sono una parte fondamentale di questo cambiamento.

Oggi sono più attenti alla sostenibilità, ma dobbiamo anche renderli più consapevoli su come possono contribuire al cambiamento. Vogliamo che possano amare i loro capi per più tempo, conservarli più a lungo e prendersene cura.



Dai consigli su come farli durare alla riparazione, c'è molto che possiamo fare insieme.

Tornando al vostro approccio: come state affrontando la sfida all'interno delle tante linee di business?

Partiamo dal presupposto che la sostenibilità non può essere un'integrazione a valle delle nostre attività.

Deve essere una parte attiva di ogni iniziativa aziendale e questo inizia dalla governance. Deve permeare tutte le direzioni aziendali coinvolte nei processi produttivi e di vendita: un lavoro di squadra per raggiungere un obiettivo comune.

Si tratta di coinvolgere su questi temi: ma come si fa?

È un percorso impegnativo perché riceviamo richieste da stakeholder diversi, dai consumatori ai policy maker.

Ogni giorno è una sfida, ma anche un'opportunità per trovare soluzioni innovative che ci consentano di progredire e ridurre i nostri impatti sociali e ambientali. Quando si pensa alla moda, bisogna tenere conto che la filiera è lunga e tra il primo e l'ultimo miglio entrano in gioco tanti processi, tante lavorazioni, tanta logistica, tanti confezionamenti, tante persone.