Continua la crescita dell'eCommerce B2C in Italia

La piattaforma di pagamento online Payplug ha, infatti, individuato quelli che saranno i trend che caratterizzeranno il settore nel 2023.

Dalla realtà aumentata - il 65% degli italiani vorrebbe sfruttarla per effettuare i propri acquisti, soprattutto per abbigliamento e arredamento - passando per i pagamenti digitali (oltre tre italiani su 5 li preferiscono rispetto a quelli in contanti) fino alla omnicanalità, rispetto alla quale il 98% dei consumatori si dichiara soddisfatto, le aziende che vorranno avere successo nella vendita online dovranno essere in grado di comprendere e tenere conto di queste tendenze nelle proprie strategie.



Anche allo scopo di evidenziare i trend emergenti a vantaggio di strategie efficaci di eCommerce, l'8 e 9 novembre prossimi torna Digital 1to1, l'evento a cui i decision maker delle principali aziende italiane non potranno mancare.

Nella splendida cornice dell'Hotel Regina Palace di Stresa si svolgerà, infatti, una due giorni di networking che metterà in contatto fornitori di soluzioni digitali ed eCommerce con realtà aziendali italiane per la crescita digitale di queste ultime.

Il profilo dei partecipanti all'evento spazia da Amministratori Delegati e fondatori di alcuni dei più rappresentativi brand nazionali di eCommerce a Direttori Marketing e Head of Digital.

L'esperienza offerta viene definita 'The Hive' (l'alveare) in quanto assicura un nuovo modo di fare business in un ecosistema e in una location predisposti per accogliere i leader dell'industria digitale, con tutte le comodità e il format perfetto per creare relazioni in maniera estremamente efficace.