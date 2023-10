SuiteWorld23: 25 anni di Oracle NetSuite celebrate tra innovazione e passione

Questo approccio, chiamato 'retrieval augmented generation', permette di collegare questi due tipi di modelli.

Questo approccio consente ai modelli di basarsi su informazioni autorevoli, ad esempio i dati NetSuite, per recuperare informazioni pertinenti semanticamente e generare risposte basate su queste informazioni.

Ciò risolve il problema delle risposte errate e consente agli assistenti conversazionali di avere accesso alle informazioni più recenti.

L'implementazione di Cohere è direttamente sui cluster GPU ad alte prestazioni di Oracle Cloud Infrastructure (OCI), il che comporta vantaggi in termini di costo di proprietà rispetto a modelli in cui l'elaborazione avviene in remoto".

Le principali innovazioni

NetSuite Text Enhance: Questa funzionalità consente agli utenti di generare testi all'interno di NetSuite in modo più efficiente.

Basandosi su poche parole iniziali che descrivono l'intento, l'IA generativa produce contenuti contestuali e personalizzati.



Questo processo è supportato dall'IA generativa di Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

NetSuite Planning and Budgeting: Questa funzione si avvale di algoritmi predittivi per analizzare i dati del business plan.

Rileva trend, correlazioni e anomalie che potrebbero non essere evidenti all'analisi umana, accelerando il processo decisionale e fornendo spunti per affinare le strategie aziendali.

NetSuite Bill Capture: Questa innovazione semplifica l'acquisizione e la categorizzazione delle spese aziendali, riducendo la necessità di inserire manualmente le informazioni.

NetSuite Analytics Warehouse: Questa funzione centralizza i dati provenienti da diverse fonti, semplificando l'accesso a visualizzazioni e report dei dati.

Fornisce una maggiore visibilità e una comprensione più approfondita delle transazioni, consentendo ai clienti di individuare modelli e ottenere insight più rapidi.



Soluzioni EPM e pagamento digitale: Oracle NetSuite sta potenziando le funzionalità di gestione finanziaria in tutta la suite, introducendo nuove soluzioni per il flusso di cassa, l'automazione dei pagamenti e la fatturazione elettronica.

Queste includono NetSuite Enterprise Performance Management (EPM), NetSuite Capital, NetSuite Pay e NetSuite Electronic Invoicing.

Gestione dell'assistenza tecnica e gestione commerciale: NetSuite introduce nuove soluzioni di gestione dell'assistenza tecnica (Field Service Management) e funzionalità per migliorare l'esperienza del cliente, come SuiteCommerce MyAccount e NetSuite CPQ.

Modello di licensing flessibile: Viene introdotto un nuovo modello di licensing che consente ai clienti di ottenere licenze specifiche per task o attività, semplificando l'accesso per i dipendenti.

In generale, Oracle NetSuite si impegna a supportare le aziende nella riduzione dei costi e nell'aumento dell'efficienza per favorire la crescita.

Queste innovazioni rappresentano un passo significativo verso il conseguimento di questo obiettivo, consentendo alle aziende di trarre vantaggio dalle ultime innovazioni nell'ambito dell'IA e dell'automazione aziendale.