NetSuite fornisce alle imprese una solida base per affrontare le sfide future e rimanere orientate al progresso. Aiuta le imprese a superare le difficoltà, mantenendo una visione positiva e concentrandosi sulle operazioni quotidiane con efficienza.

Quali sono i settori o tipi di imprese che traggono maggior beneficio?

Abbiamo visto successo in settori come i servizi software e le startup tecnologiche.

Oracle NetSuite si adatta bene a organizzazioni di questo genere, e abbiamo collaborato con molte centinaia di clienti in questi settori.

NetSuite offre loro la flessibilità necessaria per crescere rapidamente e affrontare sfide specifiche del settore.

Il settore assicurativo, ma anche la moda ben si prestano alle nostre soluzioni e abbiamo casi di successo importanti anche in Italia.

Non c'è in pratica un settore specifico.

Se dovessimo parlare di un punto di forza, quale sottolineerebbe?

Oracle NetSuite offre la chiarezza sull'andamento dell'azienda. Porta efficienza e una visione complessiva dell'azienda.