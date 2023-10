Supportare le aziende nella crescita attraverso Oracle NetSuite

Forniamo supporto nella gestione dei processi aziendali, nell'espansione e nella localizzazione in diversi Paesi, anche in quelli con regolamentazioni fiscali complesse come l'Italia.

Creiamo le soluzioni verticali per rispondere alle loro esigenze.

L'evoluzione verso il cloud di queste aziende sta avvenendo?

Il passaggio al cloud è ormai inevitabile per molte aziende, anche se in passato poteva essere visto come un fattore differenziante.



Il cloud sta diventando un fattore abilitante necessario che obbligherà le aziende a selezionare i partner giusti, tenendo conto non solo della tecnologia, ma anche del supporto nella gestione dei processi aziendali.

In questo contesto, Deloitte si concentra sulla capacità di aiutare le aziende a cambiare, a ridisegnare i processi e a gestire le complessità.

La tecnologia è solo uno dei fattori chiave, ma il vero valore sta nella capacità di supportare l'adozione di queste soluzioni e nel fornire assistenza continua.

C'è qualche tendenza che state vedendo?

Oggi si sta tornando a enfatizzare l'importanza della gestione dei processi aziendali e non della "semplice" tecnologia.

Le aziende stanno rivalutando la loro strategia e stanno iniziando a investire nella riorganizzazione e nella gestione dei processi.