Famiglie italiane piÃ¹ propense a investire nei mercati finanziari

L'indagine è stata condotta tra il 30 agosto e il 6 settembre 2023 su un bacino complessivo di 1.004 adulti "bancarizzati", titolari di un conto corrente bancario o libretto bancario/postale e con accesso ad Internet, rappresentativo di circa 35 milioni di persone.

Di questi, il 50% è anche investitore.

Italia, il sentiment degli investitori in (leggera) risalita

L'esame sulla situazione del Paese non subisce variazioni di rilievo rispetto all'Osservatorio della primavera 2023: tuttavia, specie fra gli investitori, si registra un lieve miglioramento del sentiment.

Quasi un bancarizzato su cinque (19%) ritiene che le condizioni dell'Italia siano migliorate nell'ultimo anno, e con questa affermazione concorderebbe più di un investitore su quattro (il 26%, dal 22% della rilevazione precedente).

Rivolgendo lo sguardo al futuro, inoltre, si nota che se il 51% dei primi ritiene che fra un anno la situazione del Paese sarà peggiore di quella attuale (contro il 48% della primavera 2023), per i secondi questo dato cala al 41% dal 44% di sei mesi fa.



Tiene il risparmio, cresce la propensione ad investire

Il carovita incide sulla capacità di risparmio delle famiglie italiane.

Cala dal 56% al 53% il dato di chi, fra i bancarizzati, dichiara di risparmiare con costanza parte del proprio reddito.

Fra gli investitori, invece, non si registrano variazioni dall'ultima edizione dell'Osservatorio: come in primavera, il 72% del campione afferma di riuscire a risparmiare parte del reddito.

Rilevanti anche le risposte in materia di propensione all'investimento: la differenza tra chi pensa che sia un buon momento per investire e chi pensa di no passa dal -37% di 12 mesi fa al -29% attuale: da ormai un anno, diminuisce il numero dei bancarizzati convinti che non sia il momento giusto per investire nei mercati finanziari.