Dove nascondersi quando le tensioni in Medio Oriente si fanno sentire

Un nuovo inasprimento delle sanzioni potrebbe far scomparire fino a 1 milione di bbl/d dalla produzione globale.

Inoltre, un aumento dell'incertezza sulle forniture da parte dell'Arabia Saudita potrebbe facilmente far impennare i prezzi come in risposta all'invasione dell'Ucraina nel 2022.

Allora i prezzi del petrolio guadagnarono il 30% nel giro di due settimane prima di assestarsi a circa il 15% al di sopra dei livelli prebellici.

Andando più indietro nella storia, la variazione media del prezzo del petrolio è stata di circa il 35-40% in risposta all'aumento delle tensioni in Medio Oriente.



Ma è chiaro che ogni conflitto è diverso e anche il mercato del petrolio è cambiato.

Gli Stati Uniti sono oggi il maggior produttore di greggio, il che rende il mercato più resistente a uno scenario simile a quello dell'embargo petrolifero degli anni '70, quando i prezzi sono più che triplicati.

Inoltre, finché la diffusione degli scontri nella regione di Israele/Palestina è stata contenuta a livello locale, l'impatto sul petrolio è stato abbastanza modesto.

In genere, i prezzi aumentano solo del 9% in caso di conflitto circoscritto a livello locale, il che colloca il rialzo dell'8% delle ultime due settimane proprio al punto giusto.

L'unico altro asset che ha registrato un movimento significativo nelle ultime due settimane è l'oro, con un guadagno del 6% dall'inizio degli attacchi.

È sorprendente che ciò sia avvenuto a fronte di un aumento di 11 punti percentuali dei rendimenti decennali statunitensi, il che indica che i mercati del reddito fisso non hanno preso realmente atto dell'attacco e per ora non prevedono un impatto significativo sul ciclo globale.