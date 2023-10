Investire nell'agritech per la tutela dell'ambiente e della biodiversitÃ 

La tecnologia può essere un driver molto importante della transizione verso sistemi agroalimentari sostenibili: essa viene infatti utilizzata per aiutare gli agricoltori a conoscere il suolo, migliorare la qualità dei terreni e ottimizzare l'uso dei prodotti chimici.

Le procedure agricole tradizionali, come l'allevamento di bestiame, possono essere modificate con l'adozione di sistemi che non esauriscono le risorse.

Le blockchain e l'Internet of Things possono contribuire a rendere le catene di distribuzione più efficienti e a ridurre gli sprechi.



Questi sviluppi aprono opportunità di investimento senza precedenti lungo l'intera catena del valore alimentare globale.

Nonostante la profonda correzione subita nel 2022, il settore dell'innovazione dei sistemi alimentari presenta prospettive di crescita nel lungo termine e valutazioni interessanti.

Secondo le stime di AgFunder, infatti, l'agritech è un mercato destinato a raggiungere i 700 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso annuo di crescita composto del 29,1%.

In particolare, Mirabaud AM vede tre settori con un elevato potenziale:

L'agricoltura di precisione: attraverso l'applicazione delle tecnologie 4.0 (che vanno dall'IoT ai droni all'IA) è possibile rendere i processi agricoli e di acquacoltura più efficienti in termini di impiego delle risorse, uso di pesticidi, emissioni di anidride carbonica e produttività.



In quest'area, vediamo opportunità interessanti nel novel farming che comprende coltivazione indoor in serre hi-tech e fattorie verticali, allevamento di insetti, produzione di frutti di mare e alghe; nelle biotecnologie agricole (ag biotech); nelle soluzioni per la cattura dell'anidride carbonica tra cui l'agricoltura rigenerativa per ricostruire il materiale organico del suolo e migliorare il ciclo dell'acqua, utilizzando la fotosintesi; il miglioramento genetico dei raccolti; le colture di copertura; la cattura diretta dell'aria; l'imboschimento.

Nel 2022 sono stati investiti 10,2 miliardi di dollari nell'agritech, compresi i nuovi sistemi di coltivazione, le biotecnologie agrarie, la gestione delle aziende agricole e la robotica agricola.

Dal 2019 al 2022 si è registrato un CAGR del 30%.

Alimentazione alternativa: punta a offrire ai consumatori alimenti innovativi che non richiedono ingredienti animali coltivati tradizionalmente per la loro produzione.



L'obiettivo è collegare il microbioma umano e quello del suolo.

Le alternative consistono in sostituti della carne o dei latticini a base di piante/insetti o alghe e nella fermentazione di precisione.

Il mercato europeo delle proteine alternative è stato valutato a 1,9 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede una crescita del 20,2% tra il 2023-2028.

Riciclo e circolarità: garantiscono che gli alimenti non vadano sprecati durante l'intero ciclo di vita.

La riduzione degli sprechi alimentari può portare a una maggiore efficienza operativa, dall'approvvigionamento allo stoccaggio, fino alla distribuzione di prodotti alimentari più duraturi.

Secondo le stime, entro il 2024 il mercato dovrebbe valere 238 miliardi di dollari.

Nonostante i progressi fatti su diversi fronti, solamente il 9% dei rifiuti di plastica prodotti viene riciclato, e la plastica che finisce nei fiumi, negli oceani e in altri ecosistemi naturali potrebbe triplicare entro il 2040 se non si intervenisse con misure drastiche.



Sono emersi diversi segmenti di attività, tra cui l'imballaggio smart e riutilizzabile, i container riutilizzabili, materiali a base di legno, materiali a base di bambù e materiali riconvertiti dai rifiuti.

"Il corporate venture capital si sta affermando come la forma preferita di investimento per accedere alle opportunità offerte dall'agritech.

Secondo AgFunder, nonostante gli ostacoli a livello macroeconomico emersi nel 2022, il trend di finanziamento di imprese altamente innovative in campo alimentare è solido (AgFunder 2023)", ha commentato David Basola, Head of Southern Europe di Mirabaud AM.

"Al fine di cogliere al meglio le opportunità offerte dal settore, abbiamo deciso di avviare una partnership con Zebra Impact Ventures che metterà a disposizione degli investitori una strategia innovativa di venture capital diretta a contribuire alla trasformazione dei sistemi alimentari globali.



Questa iniziativa ci permette inoltre di proseguire e ampliare la nostra offerta distintiva sui mercati privati.

Questa collaborazione risponde pienamente alla nostra strategia di medio periodo verso i private assets: selezioniamo soggetti che dispongono della cultura e dell'expertise per intraprendere partnership di successo.

Puntando su strategie di nicchia e con una forte inclinazione alla sostenibilità vogliamo offrire ai nostri clienti opportunità uniche che, oltre al reale potenziale di rendimento, riescano effettivamente a contribuire in modo tangibile alla tutela del nostro pianeta con senso di responsabilità verso le generazioni future.

La strategia, classificata come Art.9 ex SFDR, ha un focus su 20-25 società naturtech principalmente europee, con un'allocazione indicativa del 70% verso la fase di crescita (serie B) trattandosi di aziende che hanno già consolidato la loro tecnologia, registrato un trend positivo nei ricavi e con un riscontro commerciale già positivo.



Il restante 30% circa andrà indirizzato verso imprese più recenti (di tipo Serie A+) che offrano soluzioni fortemente innovative.

Il target di raccolta indicativo è di 125 milioni".