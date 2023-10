Come attrarre i talenti dall'estero

E anche i numeri sembrano confermarlo.

Secondo una recente indagine condotta da Hunters Group, infatti, sono cresciute del 10% le richieste di professionisti italiani che, dopo aver lavorato all'estero, hanno iniziato a considerare anche offerte provenienti da aziende del nostro Paese.

Una situazione inimmaginabile fino a qualche anno fa ma che - soprattutto dopo la pandemia - ha iniziato a concretizzarsi e, di anno in anno, diventa sempre più diffusa.



Grazie alle agevolazioni fiscali, confermate anche nella Legge di Bilancio 2023, i rientri in Italia dall'estero nell'ultimo anno hanno coinvolto circa 19mila lavoratori e lavoratrici.

Numeri decisamente in crescita rispetto agli anni passati, basti pensare che i rientri nel 2021 sono stati poco più di 14mila.

Il rovescio della medaglia: i talenti italiani pronti a espatriare per ottenere, all'estero, stipendi quasi doppi rispetto a quelli offerti nel Paese.

Non tutto, però, è rosa e fiori e non possiamo negarlo.

Alcuni dei nostri migliori talenti decidono di lasciare il nostro Paese perché, soprattutto in alcuni settori, le nostre aziende - a livello retributivo - non reggono il confronto.

Tra le figure professionali con maggiore possibilità di trovare un impiego stabile lontano dall'Italia ci sono i profili altamente qualificati dell'IT, del Finance e dell'Energy.



Un Data Scientist - il professionista che analizza ed elabora i dati - in Italia guadagna mediamente 42.500 euro lordi all'anno che diventano 70.000 in UK, 75.000 in Germania e addirittura 143.000 negli Stati Uniti.

Solo in Spagna - se analizziamo i Paesi equiparabili al nostro - la retribuzione è inferiore, anche se di pochissimo (41.000 euro).

Lo stesso vale, ad esempio, per chi sviluppa Software: nel nostro paese la RAL media si attesta intorno ai 35.000 euro, circa 54.000 in UK, 65.000 in Germania e quasi 100.000 negli USA.

"Il primo dato che emerge subito - aggiunge Gallesi - è la differenza tra le retribuzioni italiane e quelle degli altri Paesi.

Se è vero, infatti, che i salari nazionali sono maggiori rispetto a quelli della Spagna e decisamente superiori rispetto a Paesi in via di sviluppo come Polonia, Romania, Albania o India, non reggiamo ancora il confronto con UK, Germania e Stati Uniti.



Ma, come abbiamo visto, qualcosa sta fortunatamente cambiando e dobbiamo continuare ad investire per rendere l'Italia ancora più interessante ed attrattiva lavorativamente parlando, perché, anche il nostro Paese, ha competenze e risorse per competere a livello internazionale ed offrire interessanti occasioni di carriera ai professionisti di tutto il mondo.

L'Italia, infatti, offre un ambiente lavorativo stimolante non solo per i professionisti che rientrano nel nostro Paese, ma anche per quelli che arrivano dall'estero, con opportunità uniche per imparare e crescere in un contesto che valorizza le competenze del singolo individuo".