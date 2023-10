Il commercio digitale in Italia segna un +17% nel terzo trimestre

In questo scenario di crescita, l'interesse dei consumatori per gli acquisti online è rimasto saldo, con un aumento del traffico online del 3% a livello globale e del 7% in Italia.

I consumatori continuano a esplorare prodotti sia attraverso piattaforme digitali che nelle sedi fisiche dei negozi, evidenziando la loro propensione a utilizzare entrambi i canali per soddisfare le proprie esigenze di acquisto.

A livello europeo, l'analisi del trimestre rivela un aumento del 9% nel commercio digitale, accompagnato da un incremento del 2% nelle unità per transazione, sebbene il volume complessivo degli ordini sia diminuito del 3%.

Questo fenomeno può essere attribuito in gran parte all'aumento dei prezzi, con un incremento medio dell'11% nei costi di vendita.

L'intelligenza artificiale diventa sempre più importante per l'eCommerce

Uno dei trend più significativi emersi dai dati è l'importanza crescente dell'intelligenza artificiale (IA) nell'esperienza di acquisto online.