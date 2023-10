Toyota diventa sponsor automobilistico della NFL

La società ha sponsorizzato lo spettacolo dell'intervallo del Monday Night Football su ABC negli anni '80 e sponsorizza lo spettacolo dell'intervallo del Sunday Night Football della NBC dal 2006.

La NFL ha ottenuto ottimi ascolti nelle prime settimane della stagione, dimostrando la sua continua popolarità tra gli spettatori a casa.

"Questa partnership ci offre l'opportunità di connetterci con i fan attraverso un'ampia gamma di programmi e piattaforme NFL, permettendoci di condividere il messaggio del nostro marchio e promuovere i nostri veicoli presso un pubblico diversificato e altamente coinvolto", ha affermato David Christ, vicepresidente e direttore generale del gruppo Toyota.



L'accordo è l'ultima sponsorizzazione di grande valore che Toyota ha siglato poiché mantiene la sua posizione come uno dei maggiori sponsor automobilistici nello sport mondiale.

La casa automobilistica è la più grande al mondo per vendite, ma recentemente ha cercato di recuperare il terreno perduto nel mercato in espansione dei veicoli elettrici, dopo essersi inizialmente concentrata sui suoi modelli ibridi.

Il mese scorso Toyota Australia ha esteso la sponsorizzazione dell'Australian Football League per altri quattro anni con un contratto record, mentre ad aprile il team di sponsorizzazione globale dell'azienda aveva annunciato un nuovo accordo triennale con la corsa ciclistica del Giro d'Italia con focus sulla riduzione delle emissioni.

Toyota è anche un TOP Partner della Commissione Olimpica Internazionale (CIO) e ha diversi altri accordi di sponsorizzazione attivi nello sport, inclusi accordi con il calcio, il rugby, il cricket, il basket e gli sport invernali.