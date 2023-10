Riflessioni sulla globalizzazione -Â Le sei facce della globalizzazione. Vincitori e sconfitti

Anziché schierarsi con questa o quella narrazione, il libro fa emergere, di ognuna, il valore di fondo, le sofisticate argomentazioni e le prove più persuasive cui si richiama.

Tutto ciò rappresenta anche, più in generale, un esempio concreto dell'utilità di affrontare in una prospettiva integrata problemi complessi come appunto è quello della globalizzazione economica.

Insomma, dalla fine della Guerra fredda la vita politica dei paesi occidentali non è mai stata tanto perturbata quanto oggi.

Il consenso centrista che per decenni aveva sostenuto la globalizzazione economica si è incrinato.



In molti paesi, idee che fino a pochi anni fa erano relegate ai margini della politica, sono entrate prepotentemente nelle discussioni mainstream e in qualche caso hanno assunto addirittura un ruolo di primo piano nella definizione delle politiche pubbliche.

In molte democrazie occidentali le linee di divisione politica non si sono soltanto spostate, ma anche moltiplicate: il vecchio confine tra destra e sinistra lascia spazio a una pluralità di fronti di disaccordo politico, e le vecchie alleanze si dissolvono mentre se ne formano di nuove.

Non è facile dire con certezza se e quando si riuscirà a trovare una nuova normalità, e quali potranno esserne i contorni.

Finora abbiamo menzionato narrazioni per le quali con la globalizzazione economica vincono tutti (la faccia superiore del cubo di Rubik), oppure qualcuno vince e qualcuno altro perde (le quattro facce laterali).

Sulla faccia inferiore del cubo collochiamo invece le narrazioni che si concentrano sui danni cui tutti noi siamo potenzialmente esposti dalla globalizzazione nella sua forma attuale.