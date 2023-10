L'automazione aiuta le HR a fare scelte migliori per le proprie organizzazioni

Le temute valutazioni delle performance dovrebbero trasformarsi da valutazioni annuali a un coaching continuo basato sui dati.

Una rigida gerarchia dovrebbe essere abbattuta e sostituita da team inter-funzionali orientati ai risultati aziendali e al benessere del cliente.

La gestione delle retribuzioni evolve da accordi individuali complessi a politiche retributive più chiare ed equamente applicate.

5 - Future-Proofing HR Department: l'AI diventa determinante per il monitoraggio delle metriche HR in tempo reale.

Questa progressione richiede una collaborazione più stretta tra risorse umane, IT e altri dipartimenti per integrare perfettamente le tecnologie e consentire un'interpretazione efficace dei dati.

In questo contesto è essenziale migliorare le competenze del team HR nell'analisi dei dati, nell'apprendimento automatico e nella tecnologia HR.

"Come mostra la ricerca IDC, questo è un momento importante per l'HR, poiché la sua funzione assume un ruolo molto più incentrato sul business, passando da pure mansioni amministrative e di gestione dei costi al contribuire attivamente a creare valore per l'azienda.



Per rendere possibile questa trasformazione verso un HR orientato ai risultati, è fondamentale digitalizzare i processi e le attività tradizionali che hanno sempre fatto parte del mandato dell'HR.

È per questo che gli HR leader stanno cercando tecnologie e strumenti software come Workday Human Capital Management per supportare la loro trasformazione digitale e soddisfare queste nuove esigenze.

In Workday supportiamo con successo molte aziende di alto profilo nell'area EMEA provenienti da diversi settori, utilizzando le nostre sofisticate ma accessibili soluzioni integrate di AI e ML", ha affermato Richard Doherty, Senior Director Product marketing di Workday.