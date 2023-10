Food e Retail: sales, marketing e il reskilling necessario

Gli impiegati devono acquisire nuove competenze per adattarsi ai rapidi cambiamenti del settore.

Questo diventa ancora più importante in un'industria in cui la tecnologia e le aspettative dei consumatori sono in costante mutamento.

"La formazione e l'aggiornamento delle competenze sono fondamentali per mantenere il passo con i cambiamenti rapidi del settore food & retail.

Se da una parte le aziende devono investire nell'istruzione continua dei propri dipendenti per rimanere competitive, i professionisti del recruiting nel food & retail devono ora cercare candidati con competenze interdisciplinari, capaci di abbracciare l'innovazione e rispondere alle mutevoli esigenze dei consumatori", continua Presutti.

Il Ruolo dei Programmi di Reskilling

Le aziende devono sviluppare e implementare programmi di reskilling mirati per garantire che i propri dipendenti siano pronti ad affrontare le sfide emergenti.



Questi programmi possono comprendere corsi di formazione online, sessioni pratiche e l'accesso a risorse educative aggiornate.

Inoltre, la collaborazione tra aziende del settore e istituti di formazione è essenziale per sviluppare programmi di reskilling su misura che rispondano alle esigenze specifiche del mondo food & retail.

In breve, il settore food & retail sta attraversando una profonda trasformazione e richiede un approccio integrato a sales, marketing e reskilling.

Le aziende che riescono a coniugare con successo queste tre componenti saranno meglio posizionate per affrontare le sfide del settore e sfruttare le opportunità emergenti.

La trasformazione è in atto, e il percorso di apprendimento continuo è la chiave per rimanere all'avanguardia e prosperare in questo nuovo panorama del food & retail.