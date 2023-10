Inflazione USA: giÃ  decretato il KO?

È vero che l'inflazione totale e la sua misura meno volatile, che esclude l'energia e l'alimentazione, stanno arretrando da diversi mesi ormai ma la battaglia è tutt'altro che vinta.

Questi livelli di inflazione sono ancora ben al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dalla Federal Reserve (Fed) statunitense.

Del resto, i membri della Fed, che di recente hanno comunicato parecchio, ben si sono guardati dal prevedere dei tagli dei tassi nei prossimi mesi o trimestri, segno che l'analisi di Paul Krugman è tutt'altro che condivisa da coloro che vigilano sui tassi d'interesse.



Sembra invece più realistica la sua seconda frase, "Abbiamo vinto, a un costo molto basso".

La Fed ha appena attuato la stretta monetaria più veloce degli ultimi 40 anni, con dei danni collaterali finora omeopatici. E se la traiettoria futura non emerge chiaramente dalla lettura degli ultimi sondaggi sul mercato del lavoro, gli Stati Uniti continuano a registrare una situazione di piena occupazione.

Anche la crescita economica ha retto bene.

Attesa oggi al +2,1% nel 2023, sostenuta da consumi resilienti e dalle ingenti spese di bilancio, è stata costantemente rivista al rialzo dall'inizio dell'anno.

Infine, i mercati finanziari hanno superato questa stretta senza troppi scossoni, nonostante l'inasprimento in atto delle condizioni finanziarie.

Affermare che la guerra contro l'inflazione sia già stata vinta sembra prematuro come insegna la storia economica. Gli ultimi episodi di febbre inflazionistica di questa portata risalgono agli anni Sessanta e Settanta.