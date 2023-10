Cinque errori di investimento da evitare

American Classic Voyages progettava di ottenere i diritti esclusivi per le crociere nelle isole Hawaii in virtù di una legge marittima statunitense protezionistica.

Abbiamo analizzato attentamente le dinamiche turistiche delle Hawaii e del settore delle crociere in generale per arrivare alla conclusione che ci sarebbe stata una forte domanda per questi viaggi.

La società raccolse tutti i capitali necessari, assunse un eccellente team di dirigenti e iniziò a costruire la nave da crociera in un cantiere navale del Mississippi.



All'epoca non se ne costruiva una sul suolo statunitense da oltre 25 anni, ma il cantiere aveva una vasta esperienza nella costruzione di navi militari.

Cosa sarebbe potuto andare storto? Si scoprì che recuperare le competenze settoriali una volta perse non è così semplice.

Lo sforzo da diversi miliardi di dollari profuso per la costruzione della nave non andò a buon fine e per questo e altri motivi la società andò in fallimento.

Non ci era mai venuto in mente che non si potessero trovare i talenti per costruire una nave da crociera negli Stati Uniti. Alla fine, la nave incompleta è stata trainata in Europa per poi poter terminare i lavori di costruzione.

Al contempo, la tesi d'investimento sprofondò come una roccia.

La lezione: non dare per scontato che una società possa realizzare la propria strategia aziendale senza averne compreso il modo in cui lo farà.

2 - Evitare la paralisi da analisi

Investire è una disciplina in parte scientifica e in parte artistica.