Coca-Cola diventa sponsor dell'America's Cup di vela

Il livello di sponsor ufficiale inferiore comprende il marchio spagnolo di birra Estrella Damm e l'azienda giapponese di motori diesel e macchinari pesanti Yanmar.

Come riportato da SportBusiness a ottobre dello scorso anno, gli organizzatori dell'America's Cup 2024 hanno deciso di rinnovare la struttura di sponsorizzazione per ridurre la schiacciante presenza del precedente evento che aveva il naming e presentava lo sponsor Prada.

Il marchio di articoli di lusso Prada è stato lo sponsor esclusivo di naming e presenting di tutti gli eventi che compongono la 36a America's Cup nel 2021, inclusa la Challenger Selection Series, che è stata ufficialmente chiamata Prada Cup.

Contro questo modello, il campione in carica Emirates Team New Zealand, che detiene i diritti di sponsorizzazione dell'America's Cup 2024, si è impegnato in un approccio con più partner per il ritorno della Coppa sul mercato europeo che alcuni hanno paragonato al programma della Champions League della Uefa.