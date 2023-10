Riflettiamo sul senso e valore dello smartworking - libro

La strada per lavorare in modo intelligente", edito da GueriniNEXT.

Nel suo scritto l'Autrice racconta la sua storia, intrecciandola ad altri esempi virtuosi.

Lavorare smart significa vivere smart.

La pandemia ha fatto comprendere a molti l'importanza di questo strumento, le sue straordinarie potenzialità per lo sviluppo professionale e personale degli individui e, di conseguenza, per la crescita delle relative imprese.

Ma, come sottolinea Maria Cristina Origlia nella sua prefazione "lo smartworking è un nuovo modo di lavorare, frutto dell'innovazione di modelli organizzativi che cercano di rispondere alla radicale trasformazione in essere dell'economia della conoscenza e del fare impresa".

Nardulli parte da una premessa.

Ad inizio millennio alcune imprese, spesso di grandi dimensioni, e pochissime PMI, tra cui pioniera fu la sua, abbracciarono soluzioni ancora ibride di smartworking.