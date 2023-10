UE e tecnologia: le strategie per colmare il gap - Punto e a capo - @gigibeltrame

La Commissione Europea ha definito una lista di dieci aree tecnologiche critiche, basate su criteri ben ponderati. Tra queste, quattro sono state identificate come particolarmente rischiose: Tecnologie avanzate dei semiconduttori, Intelligenza Artificiale, Tecnologie Quantistiche e Biotecnologie.

Questa identificazione riflette l'importanza strategica di questi settori per l'UE.

Una delle mosse più significative è stata la raccomandazione agli Stati membri di condurre valutazioni collettive del rischio in queste quattro aree entro la fine dell'anno.

Questo processo consentirà di identificare le minacce potenziali e sviluppare strategie per affrontarle in modo efficace.

La Commissione Europea ha dichiarato la sua volontà di avviare un dialogo aperto con gli Stati membri riguardo al calendario e alla portata delle ulteriori valutazioni dei rischi.



Questo approccio favorisce la cooperazione e garantisce che le decisioni siano condivise tra gli Stati membri.

L'Unione Europea sta dimostrando un impegno concreto verso l'innovazione tecnologica e la sicurezza economica attraverso la valutazione dei rischi tecnologici.

Questa strategia mirata garantirà che l'UE rimanga al passo con i cambiamenti tecnologici e mantenga una posizione forte nell'arena globale.

Mantenendo un occhio attento su queste iniziative, possiamo aspettarci che l'Europa continui a guidare nel campo dell'innovazione tecnologica, assicurando al contempo la sua sicurezza economica