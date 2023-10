Taste Arena: un nuovo scenario competitivo diversificato da 15,4 trilioni di dollari

"I brand che non saranno in grado di rispondere in modo agile e realmente orientato ai bisogni e alle aspettative dei clienti perderanno opportunità di innovazione e crescita a favore di nuovi entranti", aggiunge Grimaldi.

Per delineare la Taste Arena e le sue implicazioni di business, Interbrand ha condotto analisi qualitative volte alla generazione di insight facendo leva su una community internazionale di consumatori.

In collaborazione con Analytics Arts ha validato gli insight attraverso una ricerca quantitativa sui consumatori nei principali mercati, Italia inclusa.

Non da ultimo, per approfondire il lato dell'offerta ha condotto molteplici interviste con il senior management di alcuni dei brand più iconici al mondo, con i founder di start-up in forte crescita e con rilevanti fondi di Venture Capital.

È chiaramente emersa la necessità per i brand di un nuovo approccio per individuare e servire in modo rilevante i propri target.



La tradizionale segmentazione del mercato, basata su variabili socio-demografiche e sul prodotto, ha perso di efficacia.

Si rende fondamentale analizzare il singolo individuo investigandone a fondo i diversi bisogni che lo caratterizzano nella sua quotidianità e nei diversi contesti e momenti di fruizione.

"C'è sicuramente un'evoluzione nelle esigenze dei consumatori", dichiara Evangelos Touras, Chief Marketing Officer di illycaffè.

"Qualità, sostenibilità ed experience sono i tre principali motori per il cambiamento.

Abbiamo rilevato anche un ritorno alla tradizione, ?alle cose come venivano originariamente fatte', ma in modo più esperienziale".

"Uno degli aspetti in cui il brand PepsiCo si distingue è la capacità di personalizzare l'offerta per specifici mercati.

Il nostro obiettivo è garantire che i nostri brand svolgano un ruolo più importante nelle culture alimentari locali", afferma Stephan Gans, Chief Consumer Insights and Analytics Officer, PepsiCo.



"Come tutte le grandi aziende focalizzate sul consumatore, stiamo investendo molto sia nella personalizzazione su larga scala, sia nel marketing, ma anche in termini di prodotto".

"Attenzione alla salute e rilevanza per la singola persona sono sicuramente due macrotrend destinati a durare", dichiara Massimo Romani, Amministratore Delegato di Argea.

"A questi si aggiungono anche l'interesse verso la storia che sta dietro al prodotto: i consumatori sono curiosi di comprendere meglio come gustare correttamente un prodotto, il vino nel nostro caso, utilizzando tutti i sensi."

"Le grandi aziende spesso rinunciano a quelle opportunità di innovazione che non ritengono sufficientemente rilevanti secondo i loro criteri", ha aggiunto Gil Horsky, Founding Partner di FLORA Ventures, fondo Venture Capital leader nell'AgriFood-Tech & Sustainability.



"Ciò lascia ampi spazi inesplorati che possono essere popolati da brand più piccoli.

I big del settore cercano, quindi, di investire in queste start-up acquisendole o finanziandole attraverso fondi di Venture Capital".

In conclusione, per poter emergere e prosperare in uno scenario fortemente competitivo, in cui le aspettative dei consumatori cambiano più rapidamente di quanto - a volte - evolvano le aziende stesse, i brand che vorranno cogliere le opportunità di crescita in questa Arena dovranno:

- essere chiari e coerenti rispetto al proprio purpose, comportandosi con integrità e trasparenza;

- identificare la propria, unica, traiettoria di crescita per costruire rilevanza attraverso azioni concrete e coerenti con le aspettative sempre più complesse delle audience di riferimento.

"La Taste Arena è una grande opportunità per una molteplicità di brand", sottolinea Gonzalo Brujó, Global Chief Executive Officer di Interbrand.



"I brand del Food & Beverage, così come del Fashion, Travel e di altri settori hanno l'opportunità di generare una crescita straordinaria all'interno di un'arena intima e personalizzata, come la Taste, innovando in base alle mutevoli esigenze dei consumatori, creando esperienze coerenti e dimostrando brand leadership".