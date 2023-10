AttivitÃ  di Influencer Marketing efficace: i 5 elementi di successo e le 3 sfide da cogliere

1) Briefing chiaro e obiettivi espliciti: identificare quali obiettivi si intende raggiungere attraverso la campagna di influencer marketing è il primo step per pianificare un percorso collaborativo funzionale, che sappia tradursi in un investimento efficace per l'azienda e, per l'influencer, in un ulteriore strumento per portare valore alla propria community.

La pianificazione, inoltre, consente di investire in modo rigoroso, arginando il rischio di bruciare budget.

"Avere bene in mente cosa si deve comunicare, a chi, in che modo e quale sia l'obiettivo della campagna è fondamentale", ha commentato Fabiola Granier, Head of Influencer Marketing in Dentsu Creative.



"Conoscere a fondo il brand, il prodotto o i servizi e capire quali sono le esigenze comunicative è la condizione imprescindibile per avviare l'intero processo di realizzazione della campagna".

2) Autenticità: perché una collaborazione con influencer funzioni è necessario che i messaggi veicolati dal creator vengano percepiti dalla community come autentici.

Dunque, è fondamentale definire un filone narrativo, che crei una connessione valoriale capace di legare l'influencer al brand e, a sua volta, il brand alla community, in modo genuino.

"Oggi l'autenticità, il valore del suggerimento, del consiglio e della vicinanza è in mano ai creator molto più di quanto a volte le aziende non vogliano ammettere: sono loro gli intermediari fra brand e community", ha proseguito Antonio Severino, Content Director di Wavemaker Italy.

"Questo ci pone davanti anche a nuove prospettive e riflessioni: affidare ai creator il ruolo di potenziali ?venditori' è, o diventerà, verosimile?".