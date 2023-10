I CFO guidano la transizione verso la servitizzazione

La ricerca dimostra che la Ricerca e Sviluppo sui prodotti (34%) e sui servizi (32%) sono le due principali aree di interesse per i CFO quando si tratta di processi aziendali servitizzati.

Il risultato più importante che i CFO cercano di ottenere dalla servitizzazione è il potenziamento delle capacità decisionali basate sui dati (32%).

Questo spiega perché l'AI è la loro principale scelta tecnologica (49%), poiché fornisce input più rapidi, precisi e data-driven per le decisioni strategiche che influenzano i profitti.

L'uso della tecnologia come fattore di crescita dei ricavi ha un fondamento economico.

Ad esempio, l'EAM (Enterprise Asset Management) è fondamentale per il successo della servitizzazione (34%), poiché consente la manutenzione predittiva degli asset, prolungandone la vita, riducendo i tempi di fermo e diminuendo i costi.

L'FSM (Field Service Management, 40%) massimizza i flussi di entrate redditizie e offre notevoli risparmi di costi nell'intero ciclo di vita del servizio, grazie a una pianificazione e programmazione della forza lavoro ottimizzate.



Allo stesso modo, la ricchezza di dati provenienti dagli asset connessi, sfruttati attraverso l'automazione, il machine learning, l'IoT e la connettività end-to-end - tutti elementi essenziali per i CFO - spiega perché essi siano emersi come forti sostenitori della tecnologia e della servitizzazione.

I CFO hanno una forte fiducia nella preparazione dell'organizzazione (42%), il che indica che i processi sono già tracciati e che il passaggio alla servitizzazione sta procedendo nella giusta direzione.

Tuttavia, ci sono ancora sfide organizzative legate alle persone e ai processi (23%), nonché necessità tecnologiche da superare, rendendo il CHRO (Chief Human Resources Officer) il secondo executive più importante per guidare e abilitare la trasformazione.

I CHRO sono più cauti riguardo alla preparazione dell'organizzazione alla servitizzazione, poiché comprendono le sfide legate al passaggio da una mentalità orientata al prodotto a una focalizzata sul servizio (42%).



Tuttavia, concordano con i CFO sulle elevate aspettative dei clienti nei confronti della servitizzazione e sull'importanza della tecnologia per il successo, con il 50% che sceglie l'intelligenza artificiale come principale tecnologia abilitante.

Alex Rumble, SVP di Corporate Communications, Product Marketing, AR, CI di IFS, ha commentato: "il ruolo del CFO si è evoluto enormemente nell'ultimo decennio, passando dalla semplice contabilità finanziaria a una comprensione profonda e all'influenza sulle strategie aziendali, nonché al supporto alla trasformazione.

La nostra ricerca mette bene in luce questo aspetto e dimostra che i CFO non solo comprendono l'impatto positivo dell'allineamento dell'azienda alle aspettative dei clienti, ma anche il valore aziendale più ampio che ne deriva.

Oggi i CFO sono sostenitori visionari del cambiamento e della trasformazione digitale, offrendo un prezioso contributo alla creazione di una maggiore prevedibilità dei ricavi e dei costi, un obiettivo fondamentale per i CFO, fortemente legato alla tecnologia".



Insieme, CFO e CHRO possono collaborare non solo per accelerare il processo di servitizzazione, ma anche per assicurare che l'intera organizzazione sia pronta per il successo.

I CHRO devono svolgere il ruolo di catalizzatori secondari per promuovere il cambiamento culturale, agendo come intermediari tra l'azienda e i dipendenti e garantendo che la comunicazione e l'implementazione della strategia globale non rimangano confinate esclusivamente ai vertici aziendali.