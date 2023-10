7 motivi per avere un Chief Data and Analytics Officer in azienda

1 - Stabilisce una cultura data-driven

La C-suite influenza pesantemente la cultura aziendale e se non i ?dati' non sono presenti a livello dirigenziale, è improbabile che facciano parte della cultura.

Chiunque può parlare di data-driven culture, ma una strategia reale richiede azioni, non solo parole.

Il CDO guida l'implementazione e l'utilizzo di piattaforme, strumenti e processi a supporto della strategia dei dati.

Aiuta anche a definire, comunicare e implementare talea strategia a tutti gli stakeholder.



2 - Ispira il data team

Per avere successo, i leader devono guidare i loro team ad essere appassionati, produttivi e disposti a lavorare con gli altri stakeholder per il raggiungimento di obiettivi comuni.

I team di dati privi di leader e di ispirazione rischiano di sentirsi incompresi e le iniziative aziendali, come la governance dei dati, andare incontro a diverse difficoltà.

Il CDO ispira e motiva il proprio team attraverso una comunicazione chiara, obiettivi ben definiti e, quando necessario, cambiamenti di rotta.

3 - Fissa gli obiettivi dei dati

La raccolta e l'archiviazione dei dati provenienti da varie fonti non è sufficiente per delineare una solida strategia.

La data strategy inizia e finisce con il valore aziendale.

I team dedicati devono comprendere le diverse tipologie di dati che gestiscono e da dove provengono al fine di impostare correttamente KPI e obiettivi.



In assenza di uno scopo, gli insight che ci si aspettano dai dati potrebbero non emergere mai.

4 - Impedisce di trattare i dati come un ripensamento

Senza un CDO, è probabile che un'organizzazione assegni i compiti relativi ai dati al CIO o al Chief Digital Officer, già oberati da altre responsabilità.

Di conseguenza, la strategia dei dati potrebbe non ricevere l'attenzione che merita e addirittura essere trattata come un ripensamento.

Così facendo, l'azienda non può diventare veramente data-driven.

5 - Lega la strategia dei dati al ROI

Le decisioni relative ai dati devono essere prese tenendo conto del ROI.

L'implementazione delle moderne tecnologie di architettura dei dati - data lakehouse, data mesh e data fabric - deve produrre ritorni concreti sull'investimento per garantire un sostegno continuo da parte della leadership.

Il ROI è spesso misurato in termini di valore aziendale.



Il CDO svolge un ruolo fondamentale nel garantire che gli investimenti relativi ai dati producano risultati e che questi ultimi vengano comunicati a tutti gli stakeholder interessati.

6 - Si assume la responsabilità

Come per qualsiasi altro ruolo, anche nel team dei dati è necessaria la responsabilità.

In qualità di leader, il CDO ha il compito di guidare i colleghi e di adottare le correzioni necessarie ogni volta che risulti necessario.

In ultima analisi, il CDO è il responsabile dei successi e degli insuccessi del suo team, garantendone visibilità alla C-suite.

7 - Migliora la competitività

Secondo Harvard Business Review, il 41% dei CDO intervistati definisce il proprio successo in base al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Questo si traduce in maggiori agilità e competitività, un obiettivo che tutte le organizzazioni che guardano al futuro dovrebbero perseguire.



Fabio Pascali, Regional Vice President Cloudera, Italy