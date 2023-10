Fusioni e acquisizioni: in aumento i finanziamenti alternativi e i controlli in ambito ESG

I dealmaker devono essere proattivi nel controllare tutti i rischi possibili, mettere in campo piani di mitigazione per quelli al di fuori del loro controllo diretto e utilizzare soluzioni di trasferimento del rischio quando disponibili.

"Il dealmaking consiste nel saper bilanciare il rischio e il rendimento", ha dichiarato Alistair Lester, co-CEO globale di M&A e Transaction Solutions di Aon. "Con dei solidi processi di mitigazione del rischio, tra i quali l'adozione di un approccio multidisciplinare alla due diligence e l'uso strategico del capitale assicurativo, i dealmaker sono in grado di trasformare il rischio in opportunità per migliorare i risultati delle transazioni".



Nel 2022 il numero di operazioni in cui Aon ha fornito soluzioni e servizi di consulenza hanno superato quota 2.600, assicurando oltre 41 miliardi di dollari per i rischi M&A dei suoi Clienti a livello globale.

Nel solo primo trimestre 2023 sono stati oltre 1.300 i deal di fusione e acquisizione gestiti, un terzo dei quali negli Stati Uniti.

Il report M&A Risk in Review esplora queste dinamiche nel dettaglio, riportando le aspettative degli investitori per le operazioni di fusione e acquisizione a livello globale nei prossimi 12 mesi, i principali settori e i rischi che vedono, così come il modo migliore per mitigarli.

Altri punti salienti del Report

- Il 68% degli intervistati ritiene che il settore tecnologico, dei media e delle telecomunicazioni (TMT) sarà quello più prolifico di operazioni di M&A nei prossimi 12 mesi.