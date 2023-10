Il fintech batte il credit crunch e sostiene le PMI

Un tipo di credito per il quale le garanzie dello Stato sono meno presenti ed efficaci e che viene finanziato dalle banche con meno frequenza; si tratta di operazioni, infatti, che a fronte di elevati costi operativi comportano una redditività inferiore rispetto al credito a medio-lungo termine, ossia margini di profitto decisamente più bassi.

Colpa anche dello scarso ricorso alla tecnologia da parte degli istituti di credito più tradizionali, che invece ridurrebbe in maniera sensibile i costi.



In questo senso, emerge con più chiarezza il vantaggio competitivo del fintech e di realtà come Workinvoice.

Infatti, sempre più spesso, gli operatori bancari tradizionali si appoggiano alle realtà più innovative per erogare nuovi servizi ai propri clienti: un po' come succede con i prodotti white label nella grande distribuzione.

Si cercano soluzioni alternative per garantire alta qualità a costi inferiori.

Una tendenza che può diventare lo sbocco naturale per tante fintech e un punto di forza per gli operatori tradizionali, i quali - supportati dal know how fintech - potranno concentrarsi sullo sviluppo del business, sfruttando la ricerca e le innovazioni tecnologiche degli operatori fintech.

Il paradosso: con l'Euribor vicino al 4% le challenger bank più competitive delle banche

Un altro fattore che rende ancora più competitivo il fintech in questo momento storico è l'aumento dei tassi: con l'Euribor vicino al 4% e il tasso medio per l'anticipo fatture in banca per le piccole imprese superiore all'8%, la differenza di costo su un prestito tra una banca tradizionale e una fintech si è praticamente azzerata.