Immobiliare: logistica e living le asset class trainanti nei primi nove mesi del 2023

Questo dimostra quanto il gap tra domanda e offerta di immobili di qualità elevata sia ancora ampio, soprattutto nell'asset class hospitality e office", ha dichiarato Claudio Santucci, direttore capital markets Italia di Gabetti Agency (nella foto).

Guardando le diverse asset class, la logistica ha totalizzato nei primi nove mesi 970 milioni di euro investiti, il 28% del totale, classificandosi quindi come l'asset class preferita dagli investitori.



Per questo settore la concentrazione delle operazioni si rileva per più dell'80% nel nord Italia, dove si localizzano nuovi progetti che prevedono la costruzione di edifici con certificazione LEED o BREEAM.

In termini di volumi di investimento segue il comparto living con 585 milioni di euro investiti, il 17% del totale investito.

In terza posizione scende il settore uffici che totalizza nei tre trimestri 540 milioni di euro, il 15% del totale.

Le operazioni si sono concentrate soprattutto nei principali mercati di Milano e Roma.

Dal punto di vista delle locazioni, in questi due mercati la maggiore crescita della superficie assorbita di spazi a uso uffici si registra a Roma, con un take-up pari a 186.370 mq, dato in aumento del +60% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a seguito di due importanti operazioni, di cui una pre-let, registrate nel centro e nella zona Eur per un totale di 80.000 mq.