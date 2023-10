L'eCommerce europeo B2C continua a crescere nonostante i cambiamenti economici

Nel 2021, la crescita dell'eCommerce europea calcolata in base all'inflazione era ancora molto forte (+9%), ma è crollata nel 2022 a causa dello shock inflazionistico, riducendosi per la prima volta in assoluto (-2%).

Le uniche regioni che non hanno registrato un calo dell'eCommerce nel 2022 sono state l'Europa orientale (+5%) e l'Europa meridionale (+13%).

Nel 2023, l'eCommerce ha iniziato a riprendersi grazie al calo dell'inflazione, il che porta a prevedere un ritorno di crescita nel 2023 (+2%).



Il report identifica inoltre i progressi tecnologici (ad esempio 5G, AR/VR e portafogli digitali) e le nuove soluzioni di acquisto (ad esempio SaaS) come fattori che favoriscono una maggiore penetrazione dell'eCommerce e, quindi, come un'opportunità per attenuare i divari regionali.

Un altro aspetto emerso dal report è la crescente domanda di un eCommerce più sostenibile, che dovrebbe basarsi su consegne e resi più efficienti, nonché su modelli di consumo e produzione più ecologici.

Nel complesso, i risultati principali del report suggeriscono che il settore sta sviluppando la resilienza necessaria per superare le molteplici sfide del nostro tempo.

Secondo Luca Cassetti, Segretario Generale di Ecommerce Europe, "il 2022 ha segnato il 30° anniversario del mercato unico dell'UE e, se da un lato Ecommerce Europe riconosce gli importanti passi avanti compiuti nel corso degli anni, dall'altro vediamo che le imprese si trovano ancora di fronte a barriere significative, soprattutto in relazione alle vendite transfrontaliere.