Crescita futura dei top brand europei a rischio

Il mancato rafforzamento e il contestuale aumento di valore medio dei brand presenti nella Global 500, nella Europe 500 e nella Italy 100 deve suonare come un campanello di allarme per le marche che rischiano di perdere attrattività se non sono sufficientemente forti da tenere agganciati i clienti in fase di aumento dei prezzi".

Nespresso è il brand europeo che cresce più velocemente, anche Lamborghini e A2a tra i primi dieci

Nespresso è il brand europeo che cresce più velocemente, seguito da Lamborghini.

Tra i 10 brand europei che crescono maggiormente c'è anche A2a che ha aumentato il valore generato da immagine & reputazione del 92%.

Crescono molto bene, tra i principali marchi presenti in Italia anche Unicredit, Prada, Decathlon, Rolex, Chanel, Armani, Maserati e Conad.

Gucci, Enel ed Eni tra i primi 50 brand europei per valore

Gucci, Enel ed Eni sono tra i primi 50 brand presenti nella classifica europea.