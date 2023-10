SostenibilitÃ  e PMI: come soddisfare i rating ESG?

"L'acronimo ESG - continua Moretti - sta per Environmental, Social and Governance, ovvero Ambientale, Sociale e di Governance.

Si riferisce ai tre pilastri centrali usati per valutare la sostenibilità e l'etica di un'azienda.

Gli investitori ESG considerano questi fattori, insieme ai tradizionali indicatori finanziari, per avere una visione più completa delle prospettive di un'azienda.

Mi rendo conto che parliamo di questi tre aspetti come tre mondi all'interno della sostenibilità: io preferisco vederli come tre punti di vista di un unico obiettivo".

Per rendere strutturalmente sostenibile una PMI, quindi, bisogna organizzare un profondo lavoro di studio, analisi e progettazione affinchè i processi aziendali e il core business dell'impresa rientrino nei rating ESG.

Per raggiungere questo obiettivo, molte aziende si affidano a Sustainability Manager, consulenti esterni che periodicamente svolgono analisi e report sull'attività aziendale per valutarne il grado di sostenibilità.