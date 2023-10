PMI e imprese italiane ancora poco attrattive per capitali esteri

E non solo rilevandone la maggioranza, ma anche in cosiddetta modalità "expansion" ovvero con investimenti di minoranza in aumento di capitale finalizzati alla crescita dell'azienda.

Investimenti che se compresi e accolti dagli imprenditori rappresenterebbero un propellente eccezionale sia per la sua PMI che per l'economia tutta.

"Nella realtà il problema a questo sviluppo è una combinazione di fattori - riflette la mid-cap investor - che da una parte allontanano l'imprenditore a scegliere di aprire il capitale ad un investitore, sia italiano sia estero, e dall'altra rendono difficile per l'investitore portare avanti un investimento di minoranza nell'azienda; dalle strutture di governance che si devono poggiare su un ordinamento giuridico e norme troppo complesse e obsolete e un sistema giudiziario che rimane uno dei più lenti in Europa.



Vi è poi - continua Voltolina - il tema generazionale che vede i ?vecchi' capitani d'impresa non essere riusciti a costruirsi una solida successione e quindi un futuro per l'azienda; nonché quello della burocrazia e delle politiche economiche, nazionali e regionali, stravolte e ad ogni cambio di Governo".

In effetti se si leggono i dati relativi al mercato italiano del private equity e venture capital relativi al primo semestre del 2023, elaborati da AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Provate Debt) in collaborazione con PwC Italia, si nota come nei primi 6 mesi si è registrata una raccolta sul mercato che arretra a 1.067 milioni (-32% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), dei quali il 24% proviene da investitori individuali e family office e 23% da fondi privati (23%).

"Ma pochi in ?expansion' (investimenti di minoranza in aumento di capitale finalizzati alla crescita dell'azienda), ovvero quella modalità che andrebbe sviluppata moltissimo, anche a livello di politica economica e finanziaria, perchè genera ricchezza, modernizzazione (in un panorama nostrano che vede alti tassi di obsolescenza tra le PMI, che - in rapporto al fatturato - giustamente non possono permettersi grandi investimenti), possibilità di operare su mercati globali, con ricavi a ciò rapportati, quindi altissimi - continua Voltolina - il tutto a beneficio del PIL e del benessere dell'economia italiana".