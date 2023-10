La sfida per gli HR: migliorare benessere e senso di appartenenza

Un'indagine quali-quantitativa, condotta su un campione di oltre 300 responsabili risorse umane e 630 potenziali candidati (occupati e non occupati), per mettere a confronto le loro opinioni sull'impatto in azienda dello scenario socio-economico, sulle strategie di risposta delle organizzazioni e sul significato di "human sustainability".

"La ricerca ci restituisce un quadro complesso della situazione che stiamo vivendo come società e mondo del lavoro e ci invita a riflettere non solo sulla necessità di dare risposte ai candidati ma anche sulla capacità di imparare a porre (e a porci) nuove domande", dichiara Maria Pia Sgualdino, Head of Randstad Professionals.



"In questo contesto economico e geopolitico caratterizzato da una profonda incertezza, notiamo un generale allineamento tra candidati e HR sui grandi cambiamenti in atto nelle aziende, ma anche un forte scollamento sul livello di benessere percepito.

I candidati sono critici sull'assenza di interventi per creare ambienti di lavoro adatti al benessere e alla produttività ed evidenziamo anche una distanza rispetto all'effettiva implementazione di strategie per favorire retention e senso di appartenenza.

È necessario per gli HR cercare un maggiore raccordo con la percezione dei lavoratori su aspetti diventati sempre più rilevanti, migliorando la comunicazione su strategie e piani di intervento".

"Nella attuale trasformazione dei mondi organizzativi, il tema del benessere e della valorizzazione delle persone nei luoghi di lavoro è un aspetto ritenuto da tutti cruciale, ma quello fra HR e candidati non sempre è un incontro fruttifero", spiega Caterina Gozzoli, componente del Direttivo dell'Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli dell'Università Cattolica.