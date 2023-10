Omron Healthcare e AliveCor: una collaborazione per la salute cardiovascolare in Europa

L'invecchiamento della popolazione è una sfida crescente in Europa, con Germania, Francia e Italia che sono tra i Paesi con la percentuale più alta di popolazione anziana.

"La ricerca mostra che entro il 2060, il numero di persone in Europa di età superiore ai 65 anni con fibrillazione atriale sarà più del doppio del numero attuale", avverte Okada.

La fibrillazione atriale è un noto fattore di rischio per l'ictus, e la diagnosi precoce è fondamentale per il trattamento efficace.

"Identificare la fibrillazione atriale in anticipo è una sfida significativa, poiché molti pazienti non presentano sintomi evidenti", spiega Priya Abani, CEO di AliveCor.

"Riconoscere i primi segni e iniziare il trattamento è di vitale importanza per evitare complicazioni gravi come l'ictus, soprattutto nei casi asintomatici."



Per affrontare questa sfida, Omron Healthcare lancerà un programma educativo rivolto ai farmacisti, che sono spesso i primi punti di contatto per i pazienti in cerca di consulenza medica.

"Vogliamo fornire ai farmacisti una comprensione completa dei rischi associati alla fibrillazione atriale e dei vantaggi della diagnosi precoce attraverso l'ECG a domicilio", afferma Okada.

Da quando ha stabilito una sede di vendita in Europa nel 1990, Omron Healthcare ha fornito dispositivi medici a domicilio come misuratori di pressione sanguigna, rafforzando le sue collaborazioni con esperti medici.