La regular season della WNBA 2023 batte tutti i record

Il numero totale di presenze del campionato di 1.587.488 è stato il più alto numero di presenze in 13 stagioni.

La WNBA ha anche rinnovato le sue piattaforme digitali prima della stagione e afferma che i suoi account sui social media hanno generato un record di 373 milioni di visualizzazioni video in questa stagione, in aumento del 96% rispetto al 2022.

La nuova app della lega ha registrato un aumento di download di quasi il 400% e il WNBA League Pass fuori mercato è cresciuto del 10% in questa stagione.



Sul fronte delle scommesse sportive, la WNBA ha lanciato WNBABet sul suo sito web che presentava contenuti dei partner della lega FanDuel, ESPN, The Action Network, Rotowire e American Gaming Association.

FanDuel Sportsbook ha registrato un aumento del 163% nelle scommesse individuali con la gestione della WNBA di oltre il 100% sulla piattaforma.