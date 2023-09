Vero leader cercasi

Storie di leadership che attraversano i deserti", edito da Rizzoli.

Come spiega l'Autore, "abbiamo avuto difficoltà, come democrazie occidentali, nel produrre leadership capaci di porsi come elemento di risoluzione della complessità.

E dal momento che la complessità della governance aumenta, c'è sempre più bisogno di buona leadership.

Nelle autocrazie, grazie alla centralizzazione del potere e all'assenza dello stato di diritto occidentale, questa sfida è stata affrontata in maniera più diretta".

Da qui l'idea del titolo, tratta dalla Bibbia e da Mosè, un leader che liberò il suo popolo.

"Quel che dobbiamo cercare oggi è una leadership capace di traghettare il mondo dal vecchio tempo che tarda a concludersi al nuovo che non è ancora cominciato" riporta l'introduzione.

"Nelle grandi epoche di transizione la buona leadership è quella che, credendo in una causa condivisa coi propri seguaci, e anche capace di ispirarli nel cammino.



L'altra capacità fondamentale deve essere quella di delegare ai propri collaboratori e al proprio staff", spiega Funiciello.

Le persone che siamo solito definire leader hanno un campo visivo più sviluppato di noi follower, comuni mortali.

La particolarità, l'eccezionalità della leadership comincia da qui: da occhi e pensiero che vedono in lungo e in largo.

Una dote innata, sostiene Funiciello, che solo pochissimi eletti riescono a maturare in talento, attraverso una lunga pratica e incessanti esercizi.