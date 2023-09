Solo l'11% delle PMI europee ha iniziato a implementare un piano strutturato di decarbonizzazione

Il percorso verso un approccio strutturato e completo è ancora lungo.

È assolutamente fondamentale sostenere le PMI con misure e strumenti dedicati se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi climatici", ha dichiarato Pietro Romanin, Managing Director e Partner di BCG.

In assenza di forti differenziazioni geografiche, emergono dinamiche diverse in base al tipo di proprietà e al settore.

Il 62% delle società quotate in borsa dichiara di aver effettuato "forti investimenti", rispetto al più modesto 35% delle imprese a proprietà privata.

Anche a livello settoriale si registrano notevoli disparità, con il 51% delle imprese del settore dei trasporti e della logistica che dichiara di aver investito in modo considerevole, a fronte di un mero 24% delle imprese delle industrie ad alta temperatura (ad esempio, metalli, vetro, ceramica...).

Nonostante le sfide, le PMI europee intervistate restano ottimiste sul raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2030: il 70% li ritiene raggiungibili.



Tuttavia, hanno bisogno di un vero e proprio sostegno per superare i tre principali ostacoli che si trovano ad affrontare, quali la mancanza di risorse finanziarie, la complessità normativa e la carenza di competenze.

"A differenza delle grandi aziende, le imprese del mid-market raramente hanno dimensioni sufficienti per assumere i talenti interni necessari o per sviluppare competenze interne e realizzare ambiziose tabelle di marcia per la decarbonizzazione.

Ora dobbiamo aiutarle a trasformare il loro ottimismo in investimenti strutturati.

L'impegno di tutte le parti interessate - autorità di regolamentazione, investitori, agenzie governative, partner commerciali, fornitori di soluzioni - che rispondono alle esigenze specifiche delle aziende del mercato medio, è fondamentale", ha dichiarato Benjamin Entraygues, Managing Director e Senior Partner di BCG.

"Per completare con successo la transizione ambientale, le medie imprese avranno bisogno di un forte sostegno, di esperti specializzati e di finanziamenti.



Siamo convinti che le prime ad avviare profondi cambiamenti verso la decarbonizzazione beneficeranno di un vantaggio competitivo duraturo", ha dichiarato Louis Godron, Managing Partner di Argos Wityu.

Secondo Lucio Ranaudo, Senior Partner di Argos Wityu in Italia e co-autore dello studio, "vediamo molte PMI italiane impegnate nell'azione di contrasto ai cambiamenti climatici, ma oggi servono strumenti per rendere sistemica la loro azione.

Il Barometro Argos Wityu è una prima risposta per valutare i progressi e orientare il cambiamento affinchè si trasformi rapidamente in vantaggio competitivo, vero motore di sviluppo delle future leadership europee".

Questo studio pionieristico fa luce sul panorama in evoluzione degli sforzi di decarbonizzazione delle PMI in Europa, sottolineando il ruolo critico che esse svolgono nell'affrontare il cambiamento climatico.



Argos Wityu e BCG intendono continuare a monitorare queste tendenze e a sostenere le PMI nel loro percorso verso un futuro più sostenibile.