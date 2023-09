Lo sviluppo sostenibile passa per la trasformazione digitale

Roberto Antoniotti (Bernoni Grant Thornton): sarà fondamentale per le nostre imprese continuare ad essere supportate da misure che permettano loro di investire in obiettivi di crescita digitale di lungo periodo

"Gli obiettivi di sostenibilità non possono essere raggiunti senza portare nelle aziende una forte innovazione.

In questo, la tecnologia gioca un ruolo fondamentale nell'efficientare i processi delle aziende, rafforzare le competenze delle persone investendo nella formazione, ma anche nel migliorare gli impatti sociali del business.

Noi di Grant Thornton, siamo impegnati nel processo di transizione digitale inteso come percorso integrato fatto di obiettivi definiti nel tempo, una Roadmap di sostenibilità, con effetti positivi non nell'immediato ma come investimento per il futuro, in grado di produrre benefici economici, sociali ambientali per gli anni a venire".