Sfide cosmiche: emergono nuovi business

Emergono nuovi business, come la fabbricazione di oggetti in microgravità o il monitoraggio climatico, e si creano industrie fiorenti.

È il caso dell'industria dei veicoli di lancio con attori come Rocket Lab (+80% YTD) o dei satelliti, la cui crescita è stimata al +9% l'anno entro il 2027.

Fornitori di sistemi come Redwire beneficiano della crescita esponenziale del numero di satelliti lanciati nello spazio.

Sulle orme di Jupiter 3, il più grande satellite commerciale di comunicazione del mondo progettato da Maxar e messo in orbita da SpaceX nel luglio scorso, nei prossimi dieci anni dovrebbero essere lanciati oltre 33.000 satelliti.



L'uso dello spazio si trasforma e si estende.

Comunicazione, navigazione, osservazione della Terra, cambiamento climatico? i dati spaziali sono diventati un prodotto a forte valore aggiunto.

Tecnologie avanzatissime e il ricorso all'IA amplificano la portata e la velocità di trasformazione di questi impieghi, a beneficio della vita sulla Terra.

Gli esempi non mancano, uno fra i tanti è la startup francese Kayrros, che si avvale dei dati derivati dai satelliti di osservazione della Terra nell'ambito del programma europeo Copernicus per individuare le fughe di metano o valutare la CO2 assorbita dalle foreste del pianeta.

La comunicazione satellitare, l'osservazione della Terra e altre capacità sviluppate dalle società spaziali sono oggi richieste dagli Stati, che aumentano il budget per la difesa.

La spesa pubblica diventa in tal modo un vettore di crescita aggiuntivo in questo universo, i cui primi beneficiari saranno le società commerciali che guadagnano quote di mercato nei ministeri della difesa, ma anche le società del settore della Difesa, che operano già in maniera massiccia nel settore spaziale, come Airbus.