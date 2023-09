A Milano la sedicesima edizione di Forum Banca

Tra i temi peculiari trattati nella prima giornata di evento, sicuramente l'analisi dell'evoluzione della finanza digitale e la relazione con le Big Tech - con la presenza di Top Manager dell'Europen Commission, di N26 e di Sella Group - e il focus sui token di pagamento nel confronto "MiCA, PSD3 e PSR1: quali sono gli impatti dell'adeguamento alle normative sull'utilizzo delle criptovalute e sulla gestione dei pagamenti digitali?", cui prenderanno parte Irene Tagliamonte (Consigliere CONSOB), Milo Gusmeroli (Vice Direttore Generale Banca Popolare di Sondrio), Roberto Garavaglia (Innovative Payments and blockchain Strategic Advisor), Alessandro Negri della Torre (Founder LX20 Law Firm), e Monica Monaco (Founder and Managing Director TrustEu Affairs).



Un'altra importante novità presente in Main Conference, è l'Excellence Area, uno spazio riservato all'eccellenza delle tecnologie e dei servizi per il mondo banking: durante la giornata si svolgerà un tour guidato che fornirà ai partecipanti la possibilità di conoscere le ultime novità di mercato e un confronto diretto con gli espositori.

Sempre in area expo, come di consueto ci sarà il Fintech Smart Village, lo spazio riservato alle innovazioni e le tecnologie che stanno rivoluzionando i servizi bancari tradizionali, che, quest'anno, coinvolge circa 20 Fintech.

Di particolare rilevanza lo speech a cura di Matteo Rizzi, CO-Founder FTS Group, che si svolgerà in plenaria, dal titolo "Expert talk: il treno delle Fintech è già partito?".

A chiusura della giornata, per la prima volta, si svolgeranno i Forum Banca Awards che premieranno i migliori progetti del panorama bancario".