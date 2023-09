Immobiliare: per l'efficientamento energetico necessari tra i 4,5 e i 6,5 mld di euro annui di investimenti

È quanto emerge dal Report sulla Rigenerazione urbana e transizione energetica: i vantaggi dell'integrazione tra progettazione energetica e urbanistica e le ricadute positive sul settore immobiliare, realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Edison Next, presentato al 31°Forum Scenari.

Il potenziale impatto economico derivante dall'attuazione degli interventi edilizi necessari al raggiungimento dell'obiettivo di decarbonizzazione interesserà per il sessanta per cento edifici esistenti, coinvolgendo 6,9 milioni di abitazioni nei capoluoghi italiani, e per il quaranta per cento ambiti di rigenerazione e rifunzionalizzazione urbana di porzioni di città, consistenti in oltre 350 milioni di mq di superficie lorda.

"L'obiettivo di questo report - sostiene Francesca Zirnstein, direttore generale di Scenari Immobiliari - è mettere in evidenza il contributo fondamentale per il successo delle operazioni di rigenerazione urbana derivante dal coinvolgimento di tutti i soggetti, soprattutto delle società di servizi energetici, fin dalle fasi iniziali della pianificazione dell'intervento, con le sue ricadute sul settore immobiliare dal punto di vista green, economico e sociale.