eCommerce: i cinque step fondamentali per gestire la migrazione ad un'altra piattaforma

E' importante parlare con gli stakeholder dei diversi reparti della propria azienda per comprendere meglio le aspettative e i KPI desiderati per la nuova piattaforma di eCommerce.

Un'informazione completa in tal senso è essenziale per il successo.

Step 3: definire i requisiti e ordinarli in base alla priorità.

A ciascun obiettivo corrispondono dei requisiti.

Si può iniziare con una serie di requisiti ripresi dalla propria piattaforma eCommerce attuale: integrazioni chiave, proprietà web specifiche, supporto per determinati gateway di pagamento, fornitori di servizi fiscali legati alle vendite e strumenti di marketing.

I requisiti devono essere semplici e rispettarli è molto importante, per fornire al team di sviluppo o a eventuali integratori di sistema/agenzia informazioni dettagliate su cosa creare, e per chiarire alle figure chiave interne cosa aspettarsi una volta avviata la fase di test end-to-end.



Fase 4: Selezionare la piattaforma eCommerce e l'agenzia partner.

A questo punto, si dovrebbe avere una comprensione estremamente approfondita dell'intero ciclo operativo dell'eCommerce e un'idea precisa di ciò che è necessario, di ciò che si vorrebbe ottenere e di eventuali obiettivi richiesti dai vari stakeholder.

Esistono società di consulenza che assistono le aziende in questo processo, in particolare nell'area dell'eCommerce, e che conoscono le varie tecnologie disponibili.

È uso comune inviare una richiesta (RFP) a più fornitori per chiedere un preventivo legato alla piattaforma che si sta valutando e ai costi di migrazione.

Trovare la giusta piattaforma eCommerce è la chiave per il successo.

Non c'è bisogno solo di una soluzione che offra le funzionalità e le caratteristiche in grado di soddisfare i propri requisiti, ma anche di un fornitore che condivida la propria vision per il futuro e che sia pronto a supportare il cliente nel raggiungimento degli obiettivi.



Fase 5: Iniziare l'implementazione.

Tutto il duro lavoro e la pianificazione si concretizzano in questa fase.

L'implementazione non è sempre facile e spesso ci sono sfide lungo il percorso, quindi è importante essere flessibili, definire le aspettative interne e rivedere il lavoro in corso in maniera frequente.

BigCommerce ha recentemente annunciato i risultati dello studio Total Economic Impact condotto da Forrester Consulting.

Sulla base di dati reali e di ricerche associate, lo studio ha rilevato che i merchant enterprise hanno risparmiato tempo e costi, registrando una crescita del business e una maggiore fidelizzazione dei ricavi a seguito del replatforming su BigCommerce.

Lo studio, inoltre, ha rilevato che un'organizzazione composta da merchant con esperienza nell'uso di BigCommerce ha ottenuto un ROI del 211% con un periodo di recupero di otto mesi e un valore attuale netto di 5,42 milioni di dollari, dopo la migrazione da piattaforme precedenti.



Tra gli ulteriori dati di interesse si segnalano:

- Risparmio di tempo dal 50% al 90% per gli sviluppatori che utilizzano le funzionalità API aperte di BigCommerce; per un valore di circa 188.000 dollari.

- Risparmio di tempo dal 30% al 40% per l'aggiornamento dei contenuti del sito eCommerce e del catalogo, per un valore di circa 244.000 dollari.

- Crescita del business grazie ad un miglioramento del 10%-30% del tasso di conversione del traffico del sito e del 5% del valore medio degli ordini (AOV).

- Oltre 300.000 dollari di ricavi grazie alle migliori prestazioni del sito dopo la migrazione a BigCommerce.

- Oltre 774.000 dollari di risparmi sui costi grazie al passaggio dalla soluzione precedente.

- Ulteriori vantaggi non quantificabili quali una migliore CX, l'espansione in nuovi mercati (tramite Feedonomics) e una capillare assistenza clienti.



In conclusione, effettuare un replatforming non significa solo rifare il look al proprio sito, ma anche e soprattutto dotarsi degli strumenti tecnologici giusti per affrontare le sfide e i cambiamenti futuri.

Tra potenziali difficoltà economiche e mutazioni nel comportamento dei clienti, adottare una strategia orientata al futuro è essenziale per mantenere la propria rilevanza in un panorama competitivo.

Il processo di replatforming può fare paura, ma con un team fidato di esperti nel campo dell'eCommerce è possibile affrontare la transizione nel modo più sicuro, veloce ed efficiente possibile.

Irene Rossetto, Country Director di BigCommerce in Italia