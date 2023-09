IlÂ Salotto Mix raddoppia: appuntamento il 14 e 15 novembre

Quest'anno si svolgerà nei padiglioni dell'Allianz MiCo e il format prevede una fitta agenda sviluppata su due giorni, uno in più rispetto agli eventi MIX realizzati finora.

Il Salotto si colloca così tra gli eventi più importanti del settore, confermando l'impegno e la volontà di MIX di promuovere lo sviluppo di Internet nel Paese".

"La presenza delle principali aziende Telco operanti in Italia rende Salotto 2023 una vetrina ideale per promuovere il proprio business in questo comparto", dichiara Pietro Cerretani, Managing Partner di Digital Events.

"Poter collaborare all'organizzazione di un evento così riconosciuto in ambito Telco, giunto quest'anno alla diciassettesima edizione, rappresenta per Digital Events una grande opportunità per aumentare il presidio del mercato e delle imprese.

Per questo abbiamo dato vita a diversi pacchetti di sponsorizzazione che spaziano dalle speech opportunity, alla presenza in area espositiva e diverse soluzioni di visibilità e interazione con i clienti".