Arrivano le bottiglie Cento per Cento Sicilia: l'economia circolare applicata al vetro

Costituite per almeno il 90% da vetro riciclato proveniente unicamente dalla Sicilia, queste bottiglie sono anche molto leggere, per un peso di soli 410g, garantendo quindi un risparmio energetico anche dal punto di vista della produzione.

Parte integrante del progetto sono i cittadini che compiono la differenziazione dei rifiuti e del vetro, che giunge a compimento grazie all'impresa SARCO, selezionandolo e ripulendolo accuratamente per renderlo disponibile allo stabilimento O-I di Marsala - unica vetreria presente sull'Isola - che lo trasforma nelle bottiglie "Cento per Cento Sicilia".

Il progetto intende infatti stimolare i comuni e i cittadini a una maggiore consapevolezza in termini di riciclo virtuoso del vetro, incentivandoli a un maggior consumo critico.

Una volta realizzate, grazie al supporto e alla partnership con la Fondazione SOStain Sicilia, queste bottiglie vengono consegnate ai produttori di vino della Regione, minimizzando quindi l'impatto sul territorio e riducendo ai minimi termini, l'impronta carbonica.